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Теннисный матч Кубка Дэвиса между Донским и Кукушкиным отложен

Спорт
18 сентября, 10:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС
Встреча началась в субботу, но была прервана при счете 2-2 из-за наступления темноты
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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Матч плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между россиянином Евгением Донским и казахстанцем Михаилом Кукушкиным отложен до 10:30 мск. Об этом сообщает пресс-служба Федерация тенниса России (ФТР).

Встреча началась в субботу, но была прервана при счете 2-2 из-за наступления темноты.

В воскресенье сборные России и Казахстана проведут еще три матча, кроме игры Донского и Кукушкина. В перенесенной из-за наступления темноты встрече парного разряда россияне Константин Кравчук и Андрей Рублев сыграют с казахстанцами Андреем Голубевым и Александром Недовесовым. В одиночных матчах Кузнецов встретится с Кукушкиным, а соперником Донского будет Недовесов.

Победитель матча между сборными России и Казахстана получит право сыграть в следующем сезоне в Мировой группе розыгрыша Кубка Дэвиса.

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