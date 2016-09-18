СМИ: МЮ предложил контракт футболисту Рэшфорду с зарплатой £50 тыс. в неделю

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ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" предложил нападающему Маркусу Рэшфорду новый контракт. Об этом сообщает британское издание The Sun.
Новое соглашение предусматривает увеличение зарплаты 18-летнего игрока с £26 тыс. в неделю до £50 тыс.
Рэшфорд в мае продлил контракт с клубом до 2020 года.
В нынешнем сезоне форвард провел два матча в чемпионате Англии и забил 1 мяч.