СМИ: МЮ предложил контракт футболисту Рэшфорду с зарплатой £50 тыс. в неделю

ЛОНДОН, 18 сентября. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" предложил нападающему Маркусу Рэшфорду новый контракт. Об этом сообщает британское издание The Sun.

Новое соглашение предусматривает увеличение зарплаты 18-летнего игрока с £26 тыс. в неделю до £50 тыс.

Рэшфорд в мае продлил контракт с клубом до 2020 года.

В нынешнем сезоне форвард провел два матча в чемпионате Англии и забил 1 мяч.