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Источник: ФК "Ростов" не стал оспаривать частичное закрытие трибун на домашний матч ЛЧ

Спорт
18 сентября, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС
Как сообщил источник, клуб решил, что оспорить в УЕФА решение, касающееся расизма, даже если факт его проявления сомнителен, практически невозможно
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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" решил не оспаривать решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) частично закрыть трибуны домашнего стадиона команды на ближайший матч группового этапа Лиги чемпионов. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

УЕФА наказал ростовский клуб за расистское поведение болельщиков во время ответного матча раунда плей-офф турнира с голландским "Аяксом" (4:1), который прошел в Ростове-на-Дону 24 августа. "Ростову" вменяется нарушение статьи 14 дисциплинарного регламента организации. Клуб обязан частично закрыть Восточную трибуну стадиона "Олимп-2" во время следующего домашнего матча под эгидой УЕФА (минимум 1500 мест) - в рамках второго тура с голландским ПСВ, который пройдет 28 сентября.

Как сообщил источник, клуб решил, что оспорить в УЕФА решение, касающееся расизма, даже если факт его проявления сомнителен, практически невозможно. Источник отметил, что изначально организация склонялась к тому, чтобы полностью закрыть трибуну стадиона.

Ростовчане в то же время продолжают ожидать решения на апелляцию по поводу трехматчевой дисквалификации защитника команды Федора Кудряшова за прямую красную карточку в ответной встрече с "Аяксом". Один матч - в первом туре на выезде с немецкой "Баварией" (0:5) - игрок уже пропустил.

Вместимость стадиона "Олимп-2", согласно официальному сайту клуба, - 15840 зрителей.

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