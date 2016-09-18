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Украинец Скрипник отправлен в отставку с поста главного тренера футбольного клуба "Вердер"

Спорт
18 сентября, 11:52 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 18, сентября. /ТАСС
Исполняющим обязанности главного тренера стал Александер Нури, ранее возглавлявший молодежную команду бременского клуба
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БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Главный тренер немецкого футбольного клуба "Вердер" Виктор Скрипник отправлен в отставку. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Также были уволены помощники украинского специалиста Торстен Фрингс и Флориан Кофельдт. Исполняющим обязанности главного тренера стал Александер Нури, ранее возглавлявший молодежную команду бременского клуба.

Скрипник был назначен главным тренером "Вердера" в октябре 2014 года, став первым украинцем, возглавившим клуб первой немецкой бундеслиги. Под его руководством команда из Бремена заняла 10-е место в сезоне-2014/15 и 13-е место в следующем сезоне чемпионата Германии. В текущем розыгрыше первенства страны "Вердер" занимает последнюю строчку в турнирной таблице, потерпев три поражения в трех матчах турнира.

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