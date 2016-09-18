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Клуб НХЛ "Сент-Луис" внес хоккеиста Соботку в список игроков команды

Спорт
18 сентября, 12:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, сентября. /ТАСС
Соботка провел в составе "Сент-Луиса" четыре года
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НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сент-Луис Блюз" внес чешского нападающего Владимира Соботку в список игроков команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соботка провел в составе "Сент-Луиса" четыре года (2010-2014). В 2014 году из-за разногласий с американским клубом по контракту он подписал соглашение с омской командой Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". По решению арбитража, если чех решит вернуться в НХЛ, он должен отыграть сезон за "Сент-Луис" по старому контракту. Ранее сообщалось, что Соботка принял решение покинуть КХЛ и вернуться в НХЛ, но омский клуб эти слухи опровергал.

В минувшем сезоне форвард провел за "Авангард" 44 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 34 очка (18 шайб + 16 результативных передач). В плей-офф Кубка Гагарина нападающий сыграл два матча и отметился двумя передачами. В общей сложности Соботка провел в КХЛ 103 игры и набрал 76 очков (29 шайб + 47 голевых передач).

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