"Амур" обыграл "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Третьяк: итоги Кубка мира по хоккею не скажутся на судьбе ЗнаркаСпорт 18 сентября, 13:46
Выборы депутатов Госдумы идут полным ходом и почти без нарушенийПолитика 18 сентября, 13:45
Врач сборной РФ по футболу Безуглов будет консультировать руководство "Локомотива"Спорт 18 сентября, 13:42
На Урале не будут расселять жителей дома, где произошло обрушениеНовости Урала 18 сентября, 13:31
Полиция задержала на избирательном участке Москвы мужчину, сообщившего о взрывчаткеПроисшествия 18 сентября, 13:27
Мосгоризбирком: жалоб на ход голосования на выборах в Госдуму в Москве пока нетМосква 18 сентября, 13:01
Евкуров: Северная Осетия и Ингушетия продолжат налаживание добрососедских отношенийПолитика 18 сентября, 12:54
МИД РФ: удар коалиции по сирийским войскам граничит с потворствованием ИГПолитика 18 сентября, 12:44
СМИ: бывший президент Франции Жак Ширак госпитализированМеждународная панорама 18 сентября, 12:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ХАБАРОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Хабаровский "Амур" одержал победу над казанским "Ак Барсом" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кристиан Куусела (29-я минута) и Владислав Ушенин (36, 44). У проигравших отличились Джастин Азеведу (9) и Дамир Мусин (39).
В Восточной конференции "Амур" после 12 матчей занимает десятую строчку в турнирной таблице, набрав 12 очков, "Ак Барс" с 16 баллами идет седьмым.
В следующем матче "Амур" 20 сентября дома сыграет с тольяттинской "Ладой", "Ак Барс" в тот же день на выезде проведет матч с владивостокским "Адмиралом".