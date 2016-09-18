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"Амур" обыграл "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
18 сентября, 12:31 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 18, сентября. /ТАСС
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кристиан Кууселаи Владислав Ушенин. У проигравших отличились Джастин Азеведу и Дамир Мусин
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ХАБАРОВСК, 18 сентября. /ТАСС/. Хабаровский "Амур" одержал победу над казанским "Ак Барсом" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кристиан Куусела (29-я минута) и Владислав Ушенин (36, 44). У проигравших отличились Джастин Азеведу (9) и Дамир Мусин (39).

В Восточной конференции "Амур" после 12 матчей занимает десятую строчку в турнирной таблице, набрав 12 очков, "Ак Барс" с 16 баллами идет седьмым.

В следующем матче "Амур" 20 сентября дома сыграет с тольяттинской "Ладой", "Ак Барс" в тот же день на выезде проведет матч с владивостокским "Адмиралом".

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