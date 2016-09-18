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Третьяк: КХЛ стоит перейти на маленькие площадки

Спорт
18 сентября, 13:21 UTC+3 ТОРОНТО /Канада/ 18, сентября. /ТАСС
Президент ФХР заявил, что ранее выступал с подобной инициативой в международной федерации, но получил отказ, так как "якобы в Европе придется перестраивать очень много площадок"
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ТОРОНТО /Канада/, 18 сентября. /ТАСС/. Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) стоит перейти на игру на маленьких площадках. Такое мнение в интервью официальному сайту Кубка мира 2016 года высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

"Я за то, чтобы КХЛ перешла на маленькие площадки, - сказал Третьяк. - Я даже выступал в международной федерации по этому поводу и предлагал хотя бы срезать углы. Это надо сделать в первую очередь, но они против, потому что якобы в Европе придется перестраивать очень много площадок, и первым четырем рядам на трибунах не будет видно происходящего на льду. Я буду говорить, чтобы хотя бы в КХЛ были срезаны углы, я на эту тему вчера говорил с Олегом Знарком (главным тренером сборной России. - Прим. ТАСС), и он согласился, что так будет интереснее".

Также Третьяк поделился мнением о группе, в которую попала сборная России на Кубке мира, который проходит в Канаде, - с командами Швеции, Финляндии и Северной Америки (игроки не старше 23 лет). "У нас, я считаю, самая сильная группа, все понимают, что здесь ошибаться нельзя, потому что на маленькой площадке каждая ошибка может привести к опасному моменту. Уровень игры в выставочных матчах показал, что мы готовы к встрече с любым соперником. Конечно, ошибок было много, ведь сейчас еще сентябрь, игроки из НХЛ не привыкли так рано начинать сезон, поэтому на данном этапе ошибки неизбежны, но это касается всех команд", - отметил президент ФХР.

Кубок мира завершится 1 октября. Сборная России свой первый матч на турнире проведет в воскресенье против команды Швеции.

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