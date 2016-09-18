Врач сборной РФ по футболу Безуглов будет консультировать руководство "Локомотива"

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МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов будет консультировать по медицинским вопросам руководство московского "Локомотива". Об этом сам специалист сообщил ТАСС.
"Я дружу с руководством "Локомотива", и меня попросили помочь в частном порядке. Если надо будет помочь, я помогу. При этом остаюсь врачом сборной", - сказал он.
На вопрос, идет ли речь о юридически оформленном сотрудничестве, собеседник ТАСС ответил: "Конечно, нет". "Скорее, я даже буду помогать руководству клуба (а не медицинскому штабу. - Прим. ТАСС). Если у них возникнут вопросы, касаемые медицины, я буду давать свои заключения", - также отметил он.
Летом в руководстве "Локомотива" произошли изменения. На пост президента вместо Ольги Смородской пришел Илья Геркус.