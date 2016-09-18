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Врач сборной РФ по футболу Безуглов будет консультировать руководство "Локомотива"

Спорт
18 сентября, 13:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС
Эдуард Безуглов также отметил, что он будет давать свои заключения руководству клуба, а не медицинскому штабу
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Эдуард Безуглов

Эдуард Безуглов

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов будет консультировать по медицинским вопросам руководство московского "Локомотива". Об этом сам специалист сообщил ТАСС.

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"Я дружу с руководством "Локомотива", и меня попросили помочь в частном порядке. Если надо будет помочь, я помогу. При этом остаюсь врачом сборной", - сказал он.

На вопрос, идет ли речь о юридически оформленном сотрудничестве, собеседник ТАСС ответил: "Конечно, нет". "Скорее, я даже буду помогать руководству клуба (а не медицинскому штабу. - Прим. ТАСС). Если у них возникнут вопросы, касаемые медицины, я буду давать свои заключения", - также отметил он.

Летом в руководстве "Локомотива" произошли изменения. На пост президента вместо Ольги Смородской пришел Илья Геркус.

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