Врач сборной РФ по футболу Безуглов будет консультировать руководство "Локомотива"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов будет консультировать по медицинским вопросам руководство московского "Локомотива". Об этом сам специалист сообщил ТАСС.

"Я дружу с руководством "Локомотива", и меня попросили помочь в частном порядке. Если надо будет помочь, я помогу. При этом остаюсь врачом сборной", - сказал он.

На вопрос, идет ли речь о юридически оформленном сотрудничестве, собеседник ТАСС ответил: "Конечно, нет". "Скорее, я даже буду помогать руководству клуба (а не медицинскому штабу. - Прим. ТАСС). Если у них возникнут вопросы, касаемые медицины, я буду давать свои заключения", - также отметил он.

Летом в руководстве "Локомотива" произошли изменения. На пост президента вместо Ольги Смородской пришел Илья Геркус.