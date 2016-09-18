Начато расследование по делу о смерти иранского велогонщика после аварии на Паралимпиаде

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 сентября. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет, оргкомитет "Рио-2016", полиция Рио-де-Жанейро и Международный союз велосипедистов начали расследование для выяснения всех обстоятельств смерти иранского велогонщика Бахмана Голбарнежада после аварии во время гонки на Паралимпийских играх 2016 года. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Во время гонки 48-летний иранец упал и ударился головой, получив черепно-мозговую травму. Сообщается, что по дороге в больницу у спортсмена произошла остановка сердца, врачам не удалось его спасти. По информации источника, Паралимпийский комитет Ирана подтвердил гибель велогонщика.

Также по ходу гонки пострадали украинец Егор Дементьев и австралиец Алистэйр Донохоэ.

В Играх 2016 года россияне участия не принимают. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Паралимпийские игры завершатся в воскресенье 18 сентября.