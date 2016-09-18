Российские теннисисты Рублев и Кравчук победили казахстанцев в парном матче Кубка Дэвиса

Избиратели в ЦФО голосуют менее активно, чем в других федеральных округахПолитика 18 сентября, 15:27
Австралия признала участие своих ВВС в налете на сирийскую армию под Дэйр-эз-ЗоромМеждународная панорама 18 сентября, 15:21
МГИК: менее половины заявленных наблюдателей от кандидатов работают на участках в МосквеПолитика 18 сентября, 15:17
Политологи: выборы в Госдуму проходят прозрачно, каких-либо системных нарушений нетПолитика 18 сентября, 15:14
Рамзан Кадыров воспримет любой результат выборов главы ЧечниПолитика 18 сентября, 15:10
На избирательных участках в США началось голосование по выборам в ГосдумуПолитика 18 сентября, 15:04
Явка на выборах в Госдуму на 12:00 мск составила около 23%Политика 18 сентября, 15:02
В Чечне дарят цветы невестам, пришедшим проголосовать на выборахПолитика 18 сентября, 15:01
Центральные регионы России демонстрируют стабильную явку избирателей на выборы в ГосдумуПолитика 18 сентября, 15:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские теннисисты Андрей Рублев и Константин Кравчук в четырех сетах победили казахстанцев Андрея Голубева и Александра Недовесова в парном матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 6:2, 7:5 в пользу Кравчука и Рублева. Таким образом, общий счет в матче Кубка Дэвиса стал 2-1 в пользу российской сборной.
Ранее россиянин Андрей Кузнецов обыграл казахстанца Недовесова, а Евгений Донской уступил Михаилу Кукушкину. Также в воскресенье запланированы матчи Донского против Недовесова и Кузнецова с Кукушкиным.
Победитель матча между сборными России и Казахстана получит право сыграть в следующем сезоне в Мировой группе розыгрыша Кубка Дэвиса.
Матч проходит в Москве на корте Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча.