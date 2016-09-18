Российские теннисисты Рублев и Кравчук победили казахстанцев в парном матче Кубка Дэвиса

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Российские теннисисты Андрей Рублев и Константин Кравчук в четырех сетах победили казахстанцев Андрея Голубева и Александра Недовесова в парном матче плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (3:7), 6:2, 7:5 в пользу Кравчука и Рублева. Таким образом, общий счет в матче Кубка Дэвиса стал 2-1 в пользу российской сборной.

Ранее россиянин Андрей Кузнецов обыграл казахстанца Недовесова, а Евгений Донской уступил Михаилу Кукушкину. Также в воскресенье запланированы матчи Донского против Недовесова и Кузнецова с Кукушкиным.

Победитель матча между сборными России и Казахстана получит право сыграть в следующем сезоне в Мировой группе розыгрыша Кубка Дэвиса.

Матч проходит в Москве на корте Национального теннисного центра имени Хуана Антонио Самаранча.