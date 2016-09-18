Немка Ланг победила в женском масс-старте Гонки легенд по биатлону, Зайцева - последняя

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РАУБИЧИ /Белоруссия, Минская область/, 18 сентября. /ТАСС/. Немка Катрин Ланг одержала победу в масс-старте биатлонной Гонки легенд среди женщин, россиянка Ольга Зайцева заняла последнее, 17-е место.
Вторую позицию заняла француженка Мари-Лор Брюне, третью - немка Симона Хаусвальд. Россиянки Анна Богалий и Надежда Таланова заняли четвертое и 13-е места соответственно.
Во время первого круга гонки у Зайцевой сломалось колесо на ролике, который пришлось заменять.
"Конечно, я сейчас не в форме, но поломка моего ролика увеличила отставание. Однако я осталась довольна, что добралась до финиша, - отметила Зайцева. - Наверное, если бы не поддержка зрителей, я бы могла остановиться, но болельщики были настроены очень доброжелательно, и огромное им за это спасибо. Этот результат стимулирует меня тренироваться более интенсивно".
Гонка легенд мирового биатлона проходит в воскресенье в белорусских Раубичах.