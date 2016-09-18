Россиянин Тарасов победил в мужском масс-старте Гонки легенд по биатлону

РАУБИЧИ /Белоруссия, Минская область/, 18 сентября. / ТАСС/. Бывший биатлонист, олимпийский чемпион 1994 года россиянин Сергей Тарасов одержал победу в мужском масс-старте Гонки легенд в Белоруссии.

"Когда бежал, конечно, хотелось дотянуть до победы, но я здесь далеко не самый молодой, - отметил 51-летний Тарасов. - Многие ребята недавно закончили бегать, с ними очень тяжело соревноваться, хотя я физическую форму постоянно поддерживаю. Я постоянно катаюсь на лыжах, роликах, бегаю кросс, стараюсь вести активный образ жизни, поэтому проблем нет. Но в 35 (лет) все равно легче бежать, чем в 51".

Второе место занял австриец Кристоф Зуманн, третье - норвежец Фруде Андресен. Также в гонке приняли участие россияне Сергей Рожков, занявший четвертое место, Николай Круглов (9-е), Виктор Майгуров (14-е) и Юрий Кашкаров (15-е).

Гонка легенд с участием титулованных биатлонистов проходит в воскресенье в белорусском спортивном комплексе "Раубичи".