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Арбитр Николаев назначен на пост замдиректора департамента судейства РФС

Спорт
18 сентября, 16:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Департамент судейства и инспектирования РФС возглавляет Валентин Иванов
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Алексей Николаев

Алексей Николаев

© ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Судья Алексей Николаев назначен на пост заместителя директора департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщил президент РФС Виталий Мутко.

"Николаев назначен заместителем директора департамента", - сообщил Мутко.

Департамент судейства и инспектирования РФС возглавляет Валентин Иванов.

Николаев является действующим арбитром Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), он провел 205 матчей в чемпионатах России.

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