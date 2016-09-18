Арбитр Николаев назначен на пост замдиректора департамента судейства РФС

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МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Судья Алексей Николаев назначен на пост заместителя директора департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС). Об этом ТАСС сообщил президент РФС Виталий Мутко.
"Николаев назначен заместителем директора департамента", - сообщил Мутко.
Департамент судейства и инспектирования РФС возглавляет Валентин Иванов.
Николаев является действующим арбитром Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), он провел 205 матчей в чемпионатах России.