Мутко: сборная РФ по хоккею входит в число фаворитов Кубка мира, все зависит от мелочей

МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российские хоккеисты претендуют на победу в Кубке мира, но выступление команды на турнире будет зависеть от множества мелочей. Такое мнение ТАСС высказал министр спорта РФ Виталий Мутко.

Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, Финляндии и сборной Северной Америки (игроки не старше 23 лет). В своем первом матче на Кубке мира в воскресенье российская команда сыграет против шведов.

"Команда у нас хорошая, интересная, много талантливых игроков, которые являются лидерами мирового хоккея. Хочется, конечно, чтобы сыграли достойно, порадовали болельщиков. Стартуем со шведами, которые являются для нас неудобным и сложным соперником, это очень быстрая команда. Нас ожидает очень интересный турнир, потому что собраны все лучшие игроки мира и нет слабых команд", - сказал Мутко.

"Вопрос о том, какое выступление можно будет признать успешным, очень сложен, потому что каждая команда на турнире является выдающейся. Наша сборная является одним из лидеров мирового хоккея, перед ней всегда ставятся максимальные задачи, но сейчас все будет зависеть от мелочей, ситуаций, которые не запрограммируешь", - добавил он.

Турнир является преемником Кубка Канады, который проводился пять раз - в 1976, 1981, 1984, 1987 и 1991 годах. Под названием Кубок мира прошло два турнира - в 1996 и 2004 годах. Сборная СССР выигрывала Кубок Канады один раз (1981) и однажды играла в финале (1987). Команда России дошла до полуфинала Кубка мира в 1996 году и четвертьфинала в 2004-м.

Кубок мира завершится 1 октября.