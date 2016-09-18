Росберг в Сингапуре одержал победу в 200-й гонке в "Формуле-1" и вышел в лидеры чемпионата

СИНГАПУР, 18 сентября. /ТАСС/. Немец Нико Росберг из команды "Мерседес" стал победителем Гран-при Сингапура - 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Эта гонка стала для него 200-й в этом классе.

Второе место занял австралийский гонщик "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо. Третьим стал еще один пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон.

Таким образом, Росберг, уступавший Хэмилтону два очка, вернул себе первое место в общем зачете. Теперь на счету немца 273 балла, у Хэмилтона - 265. На третьей строчке, набрав 179 очков, остался Риккьярдо.

Россиянин Даниил Квят из команды "Торо Россо" завершил гонку 9-м. Его партнер по команде Карлос Сайнс-младший, финишировал 14-м. Квят впервые после возвращения из "Ред Булл" в "Торо Россо" оказался впереди Сайнса при условии, что оба не сошли с гонки.

Пилот "Хааса" Ромен Грожан после аварии в субботней квалификации должен был стартовать с пит-лейна, но из-за нерешенных проблем с машиной не смог этого сделать. На старте гонки после столкновения с Сайнсом пришлось сойти с дистанции гонщику команды "Форс Индия" Нико Хьюлькенбергу. Также не смог завершить гонку из-за проблем с болидом британский пилот "Макларена" Дженсон Баттон.

Следующий этап "Формулы-1" - Гран-при Малайзии - пройдет с 30 сентября по 2 октября.