Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Росберг в Сингапуре одержал победу в 200-й гонке в "Формуле-1" и вышел в лидеры чемпионата

Спорт
18 сентября, 17:06 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 18, сентября. /ТАСС
Второе место занял австралийский гонщик "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо. Третьим стал еще один пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон
Материал из 1 страницы

СИНГАПУР, 18 сентября. /ТАСС/. Немец Нико Росберг из команды "Мерседес" стал победителем Гран-при Сингапура - 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Эта гонка стала для него 200-й в этом классе.

Второе место занял австралийский гонщик "Ред Булл" Даниэль Риккьярдо. Третьим стал еще один пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон.

Таким образом, Росберг, уступавший Хэмилтону два очка, вернул себе первое место в общем зачете. Теперь на счету немца 273 балла, у Хэмилтона - 265. На третьей строчке, набрав 179 очков, остался Риккьярдо.

Россиянин Даниил Квят из команды "Торо Россо" завершил гонку 9-м. Его партнер по команде Карлос Сайнс-младший, финишировал 14-м. Квят впервые после возвращения из "Ред Булл" в "Торо Россо" оказался впереди Сайнса при условии, что оба не сошли с гонки.

Пилот "Хааса" Ромен Грожан после аварии в субботней квалификации должен был стартовать с пит-лейна, но из-за нерешенных проблем с машиной не смог этого сделать. На старте гонки после столкновения с Сайнсом пришлось сойти с дистанции гонщику команды "Форс Индия" Нико Хьюлькенбергу. Также не смог завершить гонку из-за проблем с болидом британский пилот "Макларена" Дженсон Баттон.

Следующий этап "Формулы-1" - Гран-при Малайзии - пройдет с 30 сентября по 2 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Формула-1
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Киеве погиб замглавы администрации президента Украины
2
На вилле в Испании обнаружены четыре расчлененных тела
3
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
4
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
5
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
6
СМИ: сирийский военный самолет потерпел крушение под Дейр-эз-Зором
7
СМИ: неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне, есть жертвы
Темы дня
Реклама