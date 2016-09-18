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Чемпион мира по боксу украинец Усик готов провести объединительный бой в России

Спорт
18 сентября, 17:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, сентября. /ТАСС
По словам руководителя компании, представляющей интересы спортсмена, пока переговоры с Денисом Лебедевым и Тони Белью не велись
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Александр Усик

Александр Усик

© EPA/DENNIS M. SABANGAN

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 90,71 кг украинец Александр Усик готов провести объединительный поединок с одним из российских боксеров на их родине. Об этом ТАСС сообщил Александр Красюк, руководитель компании "К-2 промоушн", представляющей интересы Усика.

В субботу Усик победил поляка Кшиштофа Гловацкого по очкам единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира WBO в 10-м поединке на профессиональном ринге.

"У нас была цель сделать Сашу чемпионом мира и побить рекорд Холифилда (американец стал чемпионом мира в тяжелом весе за 12 боев - прим. ТАСС), - сказал Красюк. - Мы это сделали, а теперь будем делать из него звезду".

"Объединительный бой в России? Почему нет, ведь в России много сильных боксеров в этом весе, нам они интересны. Пока мы не вели переговоров с Денисом Лебедевым (чемпион мира WBA и IBF) и Тони Белью (чемпион WBC), к нам обращался только Марко Хук".

Денис Лебедев, владеющий титулами по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF), проведет следующий бой 3 декабря против соотечественника Мурата Гассиева. Чемпионом мира "в отпуске" по версии Всемирного боксерского совета (WBC) является еще один россиянин Григорий Дрозд.

Усик, являющийся олимпийским чемпионом 2012 года, имеет в своем активе 10 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения.

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