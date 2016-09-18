ЦСКА одержал десятую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над ханты-мансийской "Югрой" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Для армейцев эта победа стала десятой подряд в текущем сезоне.
Заброшенными шайбами отметились Дмитрий Кугрышев (6-я минута) и Кирилл Петров (25).
ЦСКА укрепил лидерство в Западной конференции, набрав 30 очков после 11 матчей. "Югра" занимает шестое место в таблице Восточной конференции.
В следующем матче 20 сентября ЦСКА на выезде встретится с астанинским "Барысом". "Югра" 21 сентября на домашнем льду примет санкт-петербургский СКА.