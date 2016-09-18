"Куньлунь Ред Стар" победил "Ладу" в матче регулярного чемпионата КХЛ

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ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Пекинский "Куньлунь Ред Стар" обыграл тольяттинскую "Ладу" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе китайской команды заброшенными шайбами отметились Дамьен Флери (22-я минута), Чед Рау (26), Шон Коллинз (51) и Алексей Поникаровский (57). У гостей отличились Виктор Комаров (7) и Антон Шенвельд (50).
После семи матчей "Куньлунь" с девятью очками занимает 13-е место в таблице Восточной конференции. "Лада" набрала 14 очков в 10 играх и расположилась на восьмом месте.
В следующем матче "Куньлунь" на домашнем льду примет нижнекамский "Нефтехимик". "Лада" на выезде сыграет с хабаровским "Амуром". Обе встречи пройдут 20 сентября.
Также в воскресенье в КХЛ состоялся еще один матч. Астанинский "Барыс" со счетом 2:1 одержал победу над череповецкой "Северсталью". Это поражение стало девятым кряду для череповецкой команды.