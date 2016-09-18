МПК обнародует критерии для отмены дисквалификации ПКР по окончании всех судебных тяжб

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Международный паралимпийский комитет (МПК) обнародует критерии для восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации лишь после завершения всех судебных тяжб, касающихся недопуска атлетов из РФ к Играм-2016. Об этом заявил на пресс-конференции глава МПК Филипп Крейвен, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Соответствующие критерии уже разрабатываются. Но нам представляется не совсем уместным обнародовать их, пока еще идут некоторые судебные тяжбы, касающиеся этой ситуации. Нужно дождаться решений по всем искам, чтобы начать работу в позитивном ключе", - сказал Крейвен.

По его словам, МПК тесно сотрудничает с Международным антидопинговым агентством (WADA) в вопросе разработки критериев для снятия дисквалификации с ПКР. "Мы должны убедиться, что в России нет государственной поддержки допинга или в том, что в России в целом не применяется допинг. Тогда мы сможем вновь сказать российской сборной: "Добро пожаловать!". Она должна превратиться из изгоя в маяк, который покажет путь к эффективному устранению допинга", - отметил чиновник.

В Паралимпиаде 2016 года в Бразилии россияне участия не принимают, поскольку МПК дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки ПКР оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.