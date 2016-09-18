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МПК обнародует критерии для отмены дисквалификации ПКР по окончании всех судебных тяжб

Спорт
18 сентября, 18:29 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
По словам главы МПК Филиппа Крейвена, российская паралимпийская сборная "должна превратиться из изгоя в маяк, который покажет путь к эффективному устранению допинга"
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Международный паралимпийский комитет (МПК) обнародует критерии для восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации лишь после завершения всех судебных тяжб, касающихся недопуска атлетов из РФ к Играм-2016. Об этом заявил на пресс-конференции глава МПК Филипп Крейвен, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

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© EPA/ALEJANDRO ERNESTO, архив
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"Соответствующие критерии уже разрабатываются. Но нам представляется не совсем уместным обнародовать их, пока еще идут некоторые судебные тяжбы, касающиеся этой ситуации. Нужно дождаться решений по всем искам, чтобы начать работу в позитивном ключе", - сказал Крейвен.

По его словам, МПК тесно сотрудничает с Международным антидопинговым агентством (WADA) в вопросе разработки критериев для снятия дисквалификации с ПКР. "Мы должны убедиться, что в России нет государственной поддержки допинга или в том, что в России в целом не применяется допинг. Тогда мы сможем вновь сказать российской сборной: "Добро пожаловать!". Она должна превратиться из изгоя в маяк, который покажет путь к эффективному устранению допинга", - отметил чиновник.

В Паралимпиаде 2016 года в Бразилии россияне участия не принимают, поскольку МПК дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки ПКР оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Паралимпийские игры завершатся 18 сентября.

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