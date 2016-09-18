Гросс: биатлонисты сборной подходят к чемпионату России в хорошей форме и настроении

МИНСК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Мужская сборная России в хорошей форме и настроении подходит к чемпионату страны. Об этом журналистам рассказал старший тренер команды немец Рикко Гросс.

Чемпионат страны пройдет в Чайковском. Мужчины и женщины проведут по три гонки - индивидуальная (22 сентября), спринт (24-го) и эстафета (25-го).

"На следующей неделе чемпионат России в Чайковском, и команда находится в хорошей форме. Ребятам предстоят три вида программы, и мы к ним готовы. Во время летних сборов никаких проблем не возникло, тренировочный процесс протекал очень хорошо, и, глядя на результаты в прошлом году и сейчас, мы надеемся, что он даст свои результаты. В команде отличная атмсофера, мы много говорим между собой на трех языках - немецком, русской и английском, это облегчает всем работу", - рассказал Гросс о подготовке команды.

По его словам, на предстоящем чемпионате смогут стартовать все спортсмены сборной. Немецкий специалист выразил уверенность в том, что Дмитрию Малышко удастся улучшить результаты в стрельбе. "На прошлой неделе он уже показывал более хорошие результаты. Мы уверены, что у него все получится, работаем над этим", - сказал он.

По словам Гросса, он активно старается говорить на русском языке, и получается у него все лучше. "Я понимаю русский все лучше и лучше. Знаете, когда много путешествуешь, не так много времени учиться. Но я еще много общаюсь на русском и немецким с тренерским штабом", - рассказал немец, работающий с командой с августа прошлого года.