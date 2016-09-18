Кафельников: выход теннисистов РФ в элиту Кубка Дэвиса дает надежду на будущие победы

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МОСКВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выход сборной России по теннису в Мировую группу Кубка Дэвиса вселяет надежду на положительные результаты в будущем. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации тенниса России, олимпийский чемпион Евгений Кафельников.
Сборная России обеспечила себе выступление в Мировой группе в сезоне-2017 после того, как Андрей Кузнецов в трех сетах обыграл казахстанца Михаила Кукушкина и счет в матче стал 3-1 в пользу россиян.
"Естественно, было очень тяжело играть в такую погоду - холод, дождь, плюс случившийся в пятницу форс-мажор (пятничные матчи были перенесены на субботу из-за непогоды - прим. ТАСС). Это наложило определенную нервозность, но я рад, что ребята вместе с капитаном команды (Шамилем Тарпищевым) справились с такой тяжелой задачей и вновь дали нашей сборной шанс играть в Мировой группе", - сказал Кафельников.
"Сейчас нельзя строить заоблачные планы на Мировую группу, все будет зависеть от жеребьевки, которая состоится в четверг, и от формы теннисистов, в которой они будут в конце этого года и в начале следующего. Надеюсь, что мы будем продолжать показывать положительный результат. Необходимо также рассчитывать на всех членов команды, которые потенциально могут принять участие в первом раунде", - добавил он.
Российские теннисисты под руководством Тарпищева одержали в нынешнем сезоне две победы в Евро-африканской зоне Кубка Дэвиса, уверенно обыграв соперников из Швеции (5:0) и Нидерландов (4:1).
Сборная России завоевала Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 гг., неизменно играя в Мировой группе с 1993 года. Однако в 2012 году россияне потерпели два поражения в сезоне - от команд Австрии и Бразилии и покинули элиту. Кубок Дэвиса разыгрывается Международной федерацией тенниса с 1900 года, чаще других (32 раза) титул доставался команде США, 28 побед у австралийцев. В 2015 году Кубок Дэвиса в 10-й раз выиграли британцы, в финале в Генте обыграв команду Бельгии.