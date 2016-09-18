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Ринне займет место в воротах сборной Финляндии по хоккею в матче против североамериканцев

Спорт
18 сентября, 19:37 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Олег Кошелев
По словам главного тренера сборной Финляндии Лаури Марьямяки, Ринне "здорово провел выставочные игры"
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ТОРОНТО /Канада/, 18 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Пекка Ринне займет место в воротах сборной Финляндии по хоккею в стартовом матче Кубка мира против команды Северной Америки (не старше 23 лет). Об этом журналистам сообщил главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки.

Матч группы B Кубка мира между сборными Финляндии и Северной Америки пройдет в ночь на понедельник, начало в 3:00 мск.

"Основным вратарем будет Ринне. Он здорово провел выставочные игры, мы доверяем ему", - сказал Марьямяки.

По словам тренера, его команде поможет опыт выставочного матча против сборной США. "Есть определенные стилевые сходства между этими командами. Сборная Северной Америки - очень качественная команда, мы знаем ее сильные стороны. Мы готовы к турниру и уверены в своих силах", - отметил Марьямяки.

Сборная Финляндии - соперник команды России по группе.

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