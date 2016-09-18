Футболист "Атлетика" Адурис повторил рекорд Месси в матче чемпионата Испании с "Валенсией"

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МАДРИД, 18 сентября. /ТАСС/. "Атлетик" обыграл "Валенсию" в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе "Сан-Мамес" в Бильбао.
У хозяев два мяча записал на свой счет Ариц Адурис (24-я и 41-я минуты). 35-летний испанский форвард повторил рекорд Лионеля Месси из "Барселоны" и Серхио Рамоса из "Реала", забив гол в 12-м сезоне чемпионата Испании подряд. В составе "Валенсии" гол на счету Альваро Медрана (2).
В турнирной таблице "Атлетик" после этого матча занимает восьмое место с 6 очками. Для "Валенсии" это поражение стало четвертым подряд, команда расположилась на последней - 20-й - строчке.
В следующем туре "Атлетик" 21 сентября в гостях сыграет с "Гранадой". "Валенсия" днем позже примет "Алавес".