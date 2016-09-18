"Торпедо" обыграло "Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. "Торпедо" из Нижнего Новгорода одержало победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 3:0 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе "Торпедо" заброшенными шайбами отметились Максим Осипов (30-я минута), Каспарс Даугавиньш (40) и Фредерик Петтерсон (60).

В пятницу, 16 сентября, команды уже встречались друг с другом. Матч также проходил в Ярославле и закончился победой в овертайме команды из Нижнего Новгорода со счетом 2:1.

"Торпедо" после 10 матчей набрало 22 очка и поднялось на второе место в Западной конференции. "Локомотив" с 19 очками после 11 матчей занимает шестое место.

В следующем матче "Торпедо" на выезде сыграет с подмосковным "Витязем". "Локомотив" на своем льду примет московский "Спартак". Обе встречи пройдут 20 сентября.