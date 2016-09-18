Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Торпедо" обыграло "Локомотив" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Спорт
18 сентября, 19:48 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 18, сентября. /ТАСС
В составе "Торпедо" заброшенными шайбами отметились Максим Осипов, Каспарс Даугавиньш и Фредерик Петтерсон
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. "Торпедо" из Нижнего Новгорода одержало победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 3:0 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе "Торпедо" заброшенными шайбами отметились Максим Осипов (30-я минута), Каспарс Даугавиньш (40) и Фредерик Петтерсон (60).

В пятницу, 16 сентября, команды уже встречались друг с другом. Матч также проходил в Ярославле и закончился победой в овертайме команды из Нижнего Новгорода со счетом 2:1.

"Торпедо" после 10 матчей набрало 22 очка и поднялось на второе место в Западной конференции. "Локомотив" с 19 очками после 11 матчей занимает шестое место.

В следующем матче "Торпедо" на выезде сыграет с подмосковным "Витязем". "Локомотив" на своем льду примет московский "Спартак". Обе встречи пройдут 20 сентября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Не полетевшие на МКС космонавты возвращаются в Москву
2
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
3
Гол Игнашевича принес ЦСКА победу над "Крыльями Советов" в матче РФПЛ
4
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
5
Социал-демократы побеждают на выборах в Берлине, АдГ войдет в 10-й земельный парламент
6
В Киеве погиб замглавы администрации президента Украины
7
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
Темы дня
Реклама