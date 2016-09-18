Тренер: шведские хоккеисты Линдхольм и Берглунд не сыграют с россиянами в матче КМ

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ТОРОНТО /Канада/, 18 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Защитник Хампус Линдхольм и нападающий Патрик Берглунд остались вне заявки сборной Швеции по хоккею на матч Кубка мира против команды России. Об этом журналистам сообщил главный тренер шведский сборной Рикард Гренборг.
В воскресенье сборная Швеции начнет выступление на Кубке мира в Торонто. Первым соперником шведов станет команда России.
"В состав не попадут Линдхольм, Берглунд, а также вратарь Йонас Энрот", - сказал Гренборг.
Ранее тренер объявил, что ворота шведов в предстоящем матче будет защищать Хенрик Лундквист. Запасной голкипер - Якоб Маркстрем.
Матч между сборными России и Швеции начнется в 22:00 мск.