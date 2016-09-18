Гренборг: шведы будут стараться как можно меньше удаляться, зная силу атаки хоккеистов РФ

ТОРОНТО /Канада/, 18 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной Швеции будут стараться играть как можно дисциплинированней в матче Кубка мира с россиянами, поскольку знают о силе атаки соперника. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Швеции Рикард Гренборг.

Матч между сборными России и Швеции начнется в 22:00 мск.

"Мы знаем, что у русских есть проблемы с обороной. Но в то же время нам известно, как они могут играть в атаке, поэтому мы постараемся действовать дисциплинированно и меньше удаляться. Дисциплина будет ключевым моментом в нашей игре", - сказал Гренборг.

Кубок мира проходит с 17 сентября по 1 октября в Торонто.