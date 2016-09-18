Гренборг: шведы будут стараться как можно меньше удаляться, зная силу атаки хоккеистов РФ

Москалькова: Украина стала единственной страной, где нарушались права россиян на выборахПолитика 18 сентября, 21:35
Советник Асада: США могли планировать удар по сирийским войскам совместно с ИГМеждународная панорама 18 сентября, 20:28
Явка крымских татар на выборах в Госдуму может составить 70-75%Политика 18 сентября, 18:42
Мособлизбирком получил 54 жалобы в ходе голосования на выборах в ГосдумуПолитика 18 сентября, 18:17
Треть российских избирателей проголосовала на выборах в ГосдумуПолитика 18 сентября, 18:15
Выборы на ростовском участке, где подозревают вброс, могут признать недействительнымиПолитика 18 сентября, 18:10
Старейшая россиянка проголосовала в Астраханской областиПолитика 18 сентября, 17:53
Избирком: врио главы Забайкалья Жданова лидирует на выборах губернатораПолитика 18 сентября, 17:47
Два человека застрелены на массовом мероприятии в ВашингтонеПроисшествия 18 сентября, 17:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОРОНТО /Канада/, 18 сентября. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты сборной Швеции будут стараться играть как можно дисциплинированней в матче Кубка мира с россиянами, поскольку знают о силе атаки соперника. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Швеции Рикард Гренборг.
Матч между сборными России и Швеции начнется в 22:00 мск.
"Мы знаем, что у русских есть проблемы с обороной. Но в то же время нам известно, как они могут играть в атаке, поэтому мы постараемся действовать дисциплинированно и меньше удаляться. Дисциплина будет ключевым моментом в нашей игре", - сказал Гренборг.
Кубок мира проходит с 17 сентября по 1 октября в Торонто.