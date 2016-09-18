Китаец Ли Чаоянь стал паралимпийским чемпионом в марафоне в классе T46

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 сентября. /ТАСС/. Китайский легкоатлет Ли Чаоянь стал чемпионом Паралимпийских игр 2016 года в марафоне в классе T46 (спортсмены с ампутацией верхних конечностей). Атлет преодолел дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 33 минуты 35 секунд.
Серебро досталось испанцу Абдеррахману Айт Хамучу (2:37.01), бронза - у португальца Мануэля Мендеша (2:49.57).
Российская команда не принимает участия в Паралимпийских играх - 2016. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.
Церемония закрытия Паралимпийских игр начнется в 00:15 мск.