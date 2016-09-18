Хоккеисты сборной России Нестеров и Наместников, скорее всего, не сыграют со шведами на КМ

ТОРОНТО /Канада/, 18 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Защитник Никита Нестеров и нападающий Владислав Наместников, скорее всего, не сыграют за сборную России по хоккею в матче группового этапа Кубка мира против команды Швеции. Об этом журналистам сообщил тренер российской сборной Харийс Витолиньш.

В воскресенье сборная России начнет выступление на Кубке мира в Торонто. Первым соперником россиян станет команда Швеции.

"На разминку выйдут все. Если все обойдется, то не сыграют Нестеров и Наместников", - сказал Витолиньш.

Ворота сборной России в предстоящем матче будет защищать Сергей Бобровский. Таким образом, сборная России, скорее всего, сыграет в том же составе, что и против команды Канады в заключительном выставочном матче перед турниром (2:3 ОТ).

Матч между сборными России и Швеции начнется в 22:00 мск.