Кулемин: сборная России по хоккею получит хорошую поддержку на матче КМ со шведами

ТОРОНТО /Канада/, 18 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборная России по хоккею получит хорошую поддержку на матче Кубка мира по хоккею со шведами, который пройдет в Торонто.

Такое мнение в разговоре с журналистами высказал форвард сборной России Николай Кулемин.

В воскресенье сборная России начнет выступление на Кубке мира в Торонто. Первым соперником россиян станет команда Швеции.

"Думаю, что на матче будет достаточно болельщиков сборной России. К игре очень большой интерес, очень много знакомых, друзей и простых болельщиков приехало. Мы получим хорошую поддержку и атмосферу на матче", - сказал Кулемин.

По словам игрока, Торонто и Нью-Йорк, где сейчас играет форвард, имеют определенную схожесть. "Нью-Йорк и Торонто в чем-то похожи: Торонто - самый большой город в Канаде, Нью- Йорк - в США. Это мегаполисы, где все есть, и есть чем заняться. Тут также есть большой русский район на севере города, есть супермаркеты, русские рестораны, какие-то русские традиционные продукты", - отметил он.

То, что сборная России не проводила перед игрой тренировку на "Эйр Канада-центр", не должно быть проблемой, считает игрок. "Многие команды НХЛ вообще не делают раскатку на игровых площадках перед матчами. Что касается общения с прессой в день игры, то у нас обычно после раскатки это все проходит, перед игрой редко кто общается. Для нас это не ново: когда нет раскатки, то дают возможность журналистам пообщаться перед игрой", - подчеркнул он.

Кулемин на протяжении шести сезонов выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс", два года назад он перешел в "Нью-Йорк Айлендерс".

Матч между сборными России и Швеции начнется в 22:00 мск.