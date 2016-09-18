Российские болельщики провели флешмоб в поддержку хоккейной сборной перед стартом КМ

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ТОРОНТО /Канада/, 18 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российские болельщики провели флешмоб в поддержку национальной хоккейной команды возле арены "Эйр Канада-центр" в Торонто, где проходит Кубок мира, передает корреспондент ТАСС с места событий.
В воскресенье сборная России начнет выступление на Кубке мира. Первым соперником россиян станет команда Швеции. За час до матча болельщики сборной России собрались у центрального входа в арену, присоединившись к акции "Сделано в России". Каждый из болельщиков получил табличку с этим девизом и эмблемой федерации.
Сборную России в стартовом матче поддержат болельщики со всего мира. Многие приехали из России, причем, судя по представленным клубным свитерам, география весьма широка - от европейской части страны до Дальнего Востока. Съехались в Торонто и эмигранты из различных городов США и Канады.
Будут болеть за сборную России и североамериканцы. Их симпатии к команде связаны с конкретными игроками - Павлом Дацюком, Александром Овечкиным, Андреем Марковым и другими.
Матч между сборными России и Швеции начнется в 22:00 мск.