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"Краснодар" победил "Ростов" в матче седьмого тура РФПЛ

Спорт
18 сентября, 22:04 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 18, сентября. /ТАСС
Встреча закончилась со счетом 2:1
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© Валерий Матыцин/ТАСС

КРАСНОДАР, 18 сентября. /ТАСС/. "Краснодар" на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 2:1 в матче седьмого тура чемпионата России по футболу.

На гол ростовчанина Сесара Наваса (10-я минута) краснодарцы ответили точными ударами Налдо (87) и Федора Смолова (90, с пенальти).

После семи матчей "Ростов" с 10 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице. "Краснодар", имея в активе 11 баллов, идет пятым. До этого краснодарцы не могли одержать победу на протяжении четырех туров чемпионата подряд.

В следующем матче "Ростов" 24 сентября примет московский "Локомотив", "Краснодар" в тот же день в Москве сыграет с ЦСКА.

Седьмой тур чемпионата России завершится в понедельник матчем в Санкт-Петербурге между местным "Зенитом" и казанским "Рубином". Начало встречи - в 19:30 мск.

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