Российская теннисистка Ксения Первак решила возобновить карьеру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Российская теннисистка Ксения Первак приняла решение возобновить профессиональную карьеру. Как сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF), бывшая 37-я "ракетка" мира примет участие в турнире ITF в Санкт- Петербурге, который стартует 19 сентября.

Первак получила wild card и в первом круге сыграет с первой "сеяной" Каглой Буюкаксай из Турции.

О завершении карьеры 25-летняя спортсменка объявила осенью 2015 года.

Первак родилась в Челябинске 27 мая 1991 года. В 17 лет она выиграла юниорский Открытый чемпионат Австралии, была полуфиналисткой юниорского Открытого чемпионата Франции 2009 года. С 2011 по 2013 год Первак представляла на турнирах Казахстан, в составе сборной этой страны теннисистка провела четыре матча в Кубке Федерации и одержала три победы.