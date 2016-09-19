Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российская теннисистка Ксения Первак решила возобновить карьеру

Спорт
19 сентября, 0:19 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, сентября. /ТАСС
Первак получила wild card и в первом круге сыграет в турнире ITF в Санкт-Петербурге с Каглой Буюкаксай из Турции
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Российская теннисистка Ксения Первак приняла решение возобновить профессиональную карьеру. Как сообщает официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF), бывшая 37-я "ракетка" мира примет участие в турнире ITF в Санкт- Петербурге, который стартует 19 сентября.

Первак получила wild card и в первом круге сыграет с первой "сеяной" Каглой Буюкаксай из Турции.

О завершении карьеры 25-летняя спортсменка объявила осенью 2015 года.

Первак родилась в Челябинске 27 мая 1991 года. В 17 лет она выиграла юниорский Открытый чемпионат Австралии, была полуфиналисткой юниорского Открытого чемпионата Франции 2009 года. С 2011 по 2013 год Первак представляла на турнирах Казахстан, в составе сборной этой страны теннисистка провела четыре матча в Кубке Федерации и одержала три победы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
2
Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции на Кубке мира
3
Овечкин заявил, что почувствовал касание клюшки в эпизоде с незасчитанной шайбой
4
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
5
Два человека застрелены на массовом мероприятии в Вашингтоне
6
Генконсульство: россиян среди пострадавших при взрыве в Нью-Йорке нет
7
Взрывные устройства в Нью-Йорке и Нью-Джерси мог изготовить один человек
Темы дня
Реклама