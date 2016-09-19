Паралимпийские игры 2016 года объявлены закрытыми

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 сентября. /ТАСС/. Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро объявлены закрытыми. Церемония закрытия Игр состоялась в воскресенье на стадионе "Маракана".
Победителем общекомандного зачета стала сборная Китая, которая завоевала 105 золотых, 81 серебряную и 57 бронзовых наград. У британцев 64 золотых, 39 серебряных и 44 бронзовых медалей, что почти в два раза меньше, чем у победителей. На третьем месте сборная Украины (41-37-39).
Следующие летние Паралимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио.
В Играх 2016 года россияне участия не принимали. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.
Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.