Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Паралимпийские игры 2016 года объявлены закрытыми

Спорт
19 сентября, 4:00 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 19, сентября. /ТАСС
Победителем общекомандного зачета стала сборная Китая, которая завоевала 105 золотых, 81 серебряную и 57 бронзовых наград
Материал из 1 страницы
© Simon Bruty/ AP

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 сентября. /ТАСС/. Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро объявлены закрытыми. Церемония закрытия Игр состоялась в воскресенье на стадионе "Маракана".

Победителем общекомандного зачета стала сборная Китая, которая завоевала 105 золотых, 81 серебряную и 57 бронзовых наград. У британцев 64 золотых, 39 серебряных и 44 бронзовых медалей, что почти в два раза меньше, чем у победителей. На третьем месте сборная Украины (41-37-39).

Смотрите также
Китайцы выиграли медальный зачет прошедшей без участия сборной РФ Паралимпиады

Следующие летние Паралимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио.

В Играх 2016 года россияне участия не принимали. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в соревнованиях. Попытки оспорить данное решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) ни к чему не привели. Также МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх в Бразилии.

Решение МПК было вынесено по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
12
Работа над ошибками по ходу игры: ЦСКА сыграл вничью с "Байером"
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в России могут создать Министерство госбезопасности на основе ФСБ
2
Сборная России не имеет права оспорить решение о незасчитанной шайбе Овечкина
3
Источник: средства Резервного фонда могут закончиться уже в 2016 году
4
Партия Меркель показала на земельных выборах в Берлине худший результат за свою историю
5
Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции на Кубке мира
6
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
7
На западе МКАД столкнулись четыре машины, движение затруднено
Темы дня
Реклама