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Овечкин заявил, что почувствовал касание клюшки в эпизоде с незасчитанной шайбой

Спорт
19 сентября, 1:33 дата обновления: 19 сентября, 1:55 UTC+3 ТОРОНТО корр. ТАСС, Олег Кошелев
Сборная России проиграла команде Швеции со счетом 1:2 в своем первом матче группового этапа Кубка мира
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ТОРОНТО /Канада/, 19 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин заявил, что он почувствовал касание о клюшку в эпизоде с незасчитанным голом в ворота шведов в матче Кубка мира.

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Об этом хоккеист рассказал журналистам.

Сборная России проиграла команде Швеции со счетом 1:2 в своем первом матче группового этапа Кубка мира. За семь секунд до окончания третьего периода арбитры не засчитали гол в исполнении Овечкина, посчитав, что он отправил шайбу в ворота рукой.

"Я не видел повтор, но я почувствовал касание в том эпизоде. То ли это была шайба, то ли чужая клюшка. Теперь это не имеет значения. Нужно забыть это поражение и двигаться дальше", - сказал Овечкин.

Упростить игру

Нападающим сборной России по хоккею необходимо упростить свою игру в последующих матчах Кубка мира. Такое мнение высказал защитник российской команды Андрей Марков.

"Порой мы хотим сыграть до верного и завести шайбу в ворота, но все здесь играют компактно. Думаю, нам нужно больше бросать, создавать помеху вратарю и идти на добивание", - сказал Марков.

"Сейчас нужно проанализировать. Завтра уже следующая игра. Нужно к ней подготовиться, нельзя опускать голову. Нам отступать некуда", - добавил Марков.

Сборной нужны "грязные" голы

Сборной России на Кубке мира по хоккею нужны "грязные" голы. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал нападающий российской команды Павел Дацюк.

"Мы на самом деле мало бросали, каждый хотел вывести партнера на удобную позицию. Но здесь площадки маленькие, опасен бросок из любой позиции. Нам нужны "грязные" голы", - сказал Дацюк.

"Мы должны начинать более агрессивно уже с первого периода, а не ждать третьего. Нужно больше закидывать шайбу и грузить их защитников", - добавил Дацюк.

В следующей встрече россияне 20 сентября сыграют со сборной Северной Америки (начало в 03:00 мск). "У них очень мастеровитые хоккеисты, которые играют очень энергично. Нужно не дать им проводить контратаки и в целом сыграть против них жестче", - сказал Дацюк.

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