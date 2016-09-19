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Сборная России не имеет права оспорить решение о незасчитанной шайбе Овечкина

Спорт
19 сентября, 4:17 UTC+3 ТОРОНТО /Канада/ 19, сентября. /ТАСС
За семь секунд до окончания третьего периода арбитры не засчитали гол в исполнении Овечкина, посчитав, что он отправил шайбу рукой
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ТОРОНТО /Канада/, 19 сентября. /ТАСС/. Сборная России не имеет права оспорить решение о незасчитанной шайбе капитана команды Александра Овечкина в ворота шведов в матче Кубка мира. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Национальной хоккейной лиги (НХЛ), под эгидой которой проходит турнир.

Сборная России проиграла команде Швеции со счетом 1:2 в матче группового этапа Кубка мира. За семь секунд до окончания третьего периода арбитры не засчитали гол в исполнении Овечкина, посчитав, что он отправил шайбу в ворота рукой. На послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Олег Знарок заявил, что на тот момент он еще не посмотрел повтор эпизода. Однако при этом он допустил, что российская сторона "что-нибудь предпримет", если удастся установить касание клюшкой.

"Российская сторона не имеет права оспорить решение", - сообщили в пресс-службе НХЛ.

В следующей встрече россияне 20 сентября сыграют со сборной Северной Америки (начало в 03:00 мск), а шведы в тот же день проведут матч с финнами.

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