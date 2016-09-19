Макдэвид: сборная Северной Америки не будет фаворитом в матче КМ по хоккею с россиянами

ТОРОНТО /Канада/, 19 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Рустам Шарафутдинов/. Сборная Северной Америки не будет фаворитом в матче второго тура группового этапа Кубка мира по хоккею против команды России. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал форвард североамериканцев Коннор Макдэвид.

Сборная Северной Америки (игроки не старше 23 лет) обыграла команду Финляндии в матче Кубка мира со счетом 4:1.

"Нет, нас точно не стоит считать фаворитами в матче со сборной России. Россия - это хоккейный гигант, одна из сильнейших хоккейных наций в мире. Это будет серьезный тест для нас, особенно относительно игры в обороне", - сказал Макдэвид.

Ранее в другом матче этой группы сборная России проиграла команде Швеции (1:2).

Хоккеисты Северной Америки готовы к жесткой игре

Нападающий команды Остон Мэттьюс сообщил, что сборная Северной Америки готова к жесткой игре с командой России во втором матче на Кубке мира.

Ранее нападающий россиян Павел Дацюк отметил, что против североамериканцев необходимо играть жестко.

"У финнов оборона более структурированная, в то время как у русских есть те, кто хорошо играет в большинстве, - сказал Мэттьюс. - Сегодняшний матч был трудным для нас, завтра тоже ждет непростая игра. Она также будет тяжелой, мы к этому готовимся".

Форвард отметил игру своей команды в матче с финской сборной. "Мы контролировали ход игры, понимали, насколько сегодня были важны скорость и контроль шайбы", - подчеркнул он.

Легко восстановятся

Форвард североамериканцев Джек Айкел заявил, что хоккеисты сборной Северной Америки смогут легко восстановиться к матчу Кубка мира против команды России.

"Думаю, завтра мы будем достаточно свежими, несмотря на меньшее время для отдыха, чем у сборной России. После таких побед легко восстанавливаться", - сказал Айкел.

"Россию очень сложно победить. У них была непростая игра против шведов, завтра они наверняка захотят отыграться. Для них это очень важный матч, но и для нас тоже. На этом турнире не бывает простых соперников, особенно когда речь идет о сборной России", - добавил Айкел.

Матч между сборными Северной Америки и России состоится в ночь на вторник по московскому времени, начало встречи в 03:00 мск.