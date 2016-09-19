Фазель поблагодарил Овечкина за поддержку по вопросу участия игроков НХЛ в ОИ

ТОРОНТО /Канада/, 19 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель выразил благодарность в адрес капитана сборной России Александра Овечкина, который заявил, что поедет на Олимпийские игры 2018 года вне зависимости от решения Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее Овечкин сообщил СМИ, что поедет на олимпийский турнир, даже если НХЛ запретит игрокам участвовать в Играх.

"Овечкин уже не первый раз говорит об этом, и для нас это серьезная поддержка, - сказал Фазель ТАСС. - Мне сложно представить, что мы не найдем соглашение с НХЛ, тем не менее поддержка от игрока такой величины, как Овечкин, много значит для нас. Благодарю Овечкина за это".

В то же время Фазель заявил, что соглашение между IIHF и НХЛ о возможном участии хоккеистов лиги в олимпийском турнире 2018 года не будет заключено в Торонто во время Кубка мира.

"В течение Кубка мира мы будем встречаться с НХЛ и профсоюзом игроков по поводу участия хоккеистов лиги в олимпийском турнире 2018 года. Однако не стоит ждать, что решение будет принято уже здесь в Торонто. Сначала НХЛ должна подвести итоги Кубка мира", - отметил Фазель.

"Пока это будет просто обмен информацией. Если угодно, мы выставим фигуры на шахматную доску, но не начнем играть. Вряд ли решение будет принято раньше ноября", - добавил Фазель.

С 1998 года, когда состоялась Олимпиада в Нагано, между IIHF и НХЛ существует соглашение о страховании хоккеистов лиги, выступающих на Олимпийских играх. Согласно договору, все контракты игроков из НХЛ должны быть застрахованы, а сумма выплат должна покрывать весь контракт. Также руководители НХЛ отмечали, что лиге должны быть компенсированы финансовые потери, связанные с приостановкой чемпионата НХЛ на время проведения Игр.

Ранее Фазель рассказал ТАСС, что федерации потребуется найти 10 млн долларов на страхование хоккеистов из клубов НХЛ, в связи с чем существует вероятность, что эти спортсмены не смогут выступить на Олимпийских играх 2018 года. При этом Фазель отметил, что организации будут продолжать вести диалог по решению данной проблемы совместно с Международным олимпийским комитетом и национальными федерациями. Решение должно быть принято до середины января 2017 года.

Кубок мира не заменит олимпийский турнир

По словам президента IIHF, возможная успешность турнира не станет аргументом НХЛ для отказа от участия игроков в олимпийских турнирах в пользу Кубка мира. "Это профессиональный спорт, это бизнес. Они подсчитают доход и проанализируют, как можно улучшить этот турнир", - отметил Фазель.

"Не думаю, что Кубок мира может заменить олимпийский турнир, - продолжил он. - Конечно, с точки зрения денег Кубок мира гораздо выгоднее для НХЛ. Но я общался со многими игроками, они говорят, что Олимпиада - это совсем другое, нежели Кубок мира. Олимпийский турнир по-прежнему остается чем-то особенным в карьере любого хоккеиста".

Во время Кубка мира в Торонто пройдет заседание Совета ИИХФ, которое начнется 24 сентября. "На повестке не будет каких-то действительно серьезных вопросов", - отметил Фазель.

Кубок мира продлится до 1 октября.