Профсоюз НХЛ: отдельные матчи следующего Кубка мира могут пройти в России

В Госдуму по итогам обработки 93% протоколов проходят единороссы, КПРФ, ЛДПР, справороссыПолитика 19 сентября, 9:32
Звезда "Игры престолов" Костер-Вальдау стал послом доброй воли Программы развития ООНОбщество 19 сентября, 9:31
Норовирус стал причиной отравления 70 курсантов института МВД на УралеНовости Урала 19 сентября, 9:26
В Москве появятся пять "стеклянных" кинотеатров - культурных центровМосква 19 сентября, 9:23
Хлопок бытового газа произошел при пожаре в Забайкалье, пострадали четыре человекаСибирь 19 сентября, 9:22
СК закрыл дело о гибели новосибирского депутата при взрыве гранатыСибирь 19 сентября, 9:15
Профсоюз НХЛ: отдельные матчи следующего Кубка мира могут пройти в РоссииСпорт 19 сентября, 9:03
Единороссы побеждают во всех одномандатных округах Москвы, где выдвигали кандидатовПолитика 19 сентября, 8:58
Единороссы и кандидат от ЛДПР побеждают в Подмосковье как одномандатники на выборах в ДумуПолитика 19 сентября, 8:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОРОНТО /Канада/, 19 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Отдельные матчи следующего Кубка мира по хоккею могут пройти в России. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал исполнительный директор профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дональд Фер.
Следующий Кубок мира пройдет в 2020 году, он станет регулярным турниром.
"Если мы примем решение проводить часть Кубка мира за пределами Северной Америки, то отдельные матчи определенно могут пройти в России. Но какого-то конкретного решения по следующему турниру пока нет", - сказал Фер.
"По окончании нынешнего Кубка мира мы все проанализируем и решим, в каком формате проводить следующий турнир. Мы обратим внимание на все нюансы - время, место, продолжительность и так далее", - добавил он.
Дональд Фер также заявил, что возможный успех проходящего в Торонто Кубка мира по хоккею никак не скажется на переговорах между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Международной федерацией хоккея (IIHFФ) по поводу участия игроков лиги в олимпийском турнире 2018 года.
"Я очень сомневаюсь, что возможный успех текущего Кубка мира как-то скажется на переговорах об участии игроков НХЛ в олимпийском турнире 2018 года. Это два разных турнира, каждый со своей историей и со своими целями, поэтому не нужно их сталкивать", - сказал Фер.
"Могу точно сказать, что игроки хотят сыграть на Олимпиаде", - добавил он.
На Кубке мира в Торонто сыграно четыре матча группового этапа. Турнир продлится до 1 октября.