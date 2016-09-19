Профсоюз НХЛ: отдельные матчи следующего Кубка мира могут пройти в России

ТОРОНТО /Канада/, 19 сентября. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Отдельные матчи следующего Кубка мира по хоккею могут пройти в России. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС высказал исполнительный директор профсоюза игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дональд Фер.

Следующий Кубок мира пройдет в 2020 году, он станет регулярным турниром.

"Если мы примем решение проводить часть Кубка мира за пределами Северной Америки, то отдельные матчи определенно могут пройти в России. Но какого-то конкретного решения по следующему турниру пока нет", - сказал Фер.

"По окончании нынешнего Кубка мира мы все проанализируем и решим, в каком формате проводить следующий турнир. Мы обратим внимание на все нюансы - время, место, продолжительность и так далее", - добавил он.

Дональд Фер также заявил, что возможный успех проходящего в Торонто Кубка мира по хоккею никак не скажется на переговорах между Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Международной федерацией хоккея (IIHFФ) по поводу участия игроков лиги в олимпийском турнире 2018 года.

"Я очень сомневаюсь, что возможный успех текущего Кубка мира как-то скажется на переговорах об участии игроков НХЛ в олимпийском турнире 2018 года. Это два разных турнира, каждый со своей историей и со своими целями, поэтому не нужно их сталкивать", - сказал Фер.

"Могу точно сказать, что игроки хотят сыграть на Олимпиаде", - добавил он.

На Кубке мира в Торонто сыграно четыре матча группового этапа. Турнир продлится до 1 октября.