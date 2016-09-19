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Макларен: расследование дела о допинге в российском спорте завершится в 2016 году

Спорт
19 сентября, 10:09 UTC+3 ЦЮРИХ корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
По словам Макларена, WADA передаст имена российских атлетов, замешанных в махинациях с допинг-пробами на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, международным спортивным федерациям
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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЦЮРИХ /Швейцария/, 19 сентября. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Расследование обвинений о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпийских играх - 2014 в Сочи завершится в 2016 году. Об этом ТАСС рассказал глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен.

Ранее сообщалось, что он завершит расследование в сентябре-октябре 2016 года.

"Точную дату не назову, но расследование будет завершено в 2016 году", - сказал Макларен.

WADA передаст имена российских атлетов международным спортивным федерациям

По словам Макларена, WADA передаст имена российских атлетов, замешанных в махинациях с допинг-пробами на Олимпийских играх 2014 года в Сочи, международным спортивным федерациям.

"Как независимая сторона, я лично никогда не оглашу имена этих спортсменов, - сказал Макларен. - Я предоставлю имена спортсменов, которые будут фигурировать в моем докладе, спортивным федерациям, под чью юрисдикцию они подпадают. После этого уже именно федерации будут выносить решение, потому что именно они несут ответственность за деятельность этих спортсменов".

Надежда на Смирнова

Макларен считает, что Виталий Смирнов способен помочь России исправить ситуацию с допингом. 

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"Я не контактировал с Виталием Смирновым, но надеюсь, что такая возможность может предоставиться мне в ближайшем будущем, - сказал он. - Я осведомлен о том, кем является Виталий Смирнов, многое читал о нем самом и этапах его карьеры. Полагаю ли я, что во главе Независимой общественной антидопинговой комиссии Смирнов поможет процессу улучшения ситуации с допингом в России? Да, я надеюсь, и рассчитываю, что это будет именно так".

Президент России Владимир Путин 22 июля предложил Олимпийскому комитету России (ОКР) создать независимую общественную комиссию по контролю за борьбой с допингом. 25 июля исполком ОКР утвердил Виталия Смирнова в должности главы данной комиссии. 

Независимая комиссия WADA под руководством Макларена 18 июля представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась в 643 случаях с 2011 по 2015 год, всего в ней были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Сам канадский юрист подчеркивал, что данный доклад является промежуточным и расследование необходимо продолжить.

Расследование комиссии WADA стало причиной недопуска некоторых российских спортсменов до Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а также всей паралимпийской сборной России до Игр 2016 года.

Манипуляции с пробами

По словам Макларена, он полностью уверен в правдивости информации о манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи, переданных ему бывшим руководителем московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

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"Мы перепроверили информацию, переданную нам Родченковым, поэтому можем с уверенностью заявлять о том, что эта информация полностью достоверна и правдива, - сказал Макларен. - Григорий Родченков проходил в качестве свидетеля по допинговым манипуляциям с участием российских спортсменов. Я лично интервьюировал его. Сейчас я не общаюсь с Родченковым на постоянной основе".

"Прекрасно известно, что Родченков проживает на территории США, но где именно - неизвестно никому. С определенностью можно сказать, что с ним все в порядке", - добавил он.

В отношении Родченкова в России возбуждено и расследуется уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

В середине мая американская газета The New York Times опубликовала материал с высказываниями Родченкова, в котором, в частности, он утверждал, что в России существовала так называемая допинговая программа. Она тщательно планировалась на протяжении многих лет, чтобы обеспечить победу российских спортсменов на домашней Олимпиаде. Сам Родченков заявил о готовности предоставить доказательства WADA и Международному олимпийскому комитету, а также о необходимости перепроверки допинг-проб с Игр 2014 года, которые хранятся в Лозанне.

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