Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WADA готово провести расследование по проблемам допинга в других странах

Спорт
19 сентября, 10:10 UTC+3 ЦЮРИХ корр. ТАСС, Екатерина Мухлынина
Руководитель независимой комиссии агентства заявил, что пока к нему никто не обращался с просьбой сделать расследования аналогичные тому, что проводится в отношении России
Материал из 1 страницы

ЦЮРИХ /Швейцария/, 19 сентября. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена готова провести расследования по ситуации с допингом в других странах, помимо России. Об этом Макларен сообщил ТАСС.

Смотрите также
Ричард Макларен
Макларен: атаки хакеров на ресурсы WADA не помешают его расследованию

"Никто меня не просил сделать расследований аналогичных тому, что проводится в отношении России, по другим странам, - сказал он. - Но если мне поступит такое предложение, я рассмотрю его. Однако в настоящий момент я рассуждаю чисто теоретически, поскольку занят расследованием ситуации с допингом в России".

Независимая комиссия WADA под руководством Макларена 18 июля представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась в 643 случаях с 2011 по 2015 год, всего в ней были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Это расследование стало причиной недопуска некоторых российских спортсменов к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а также всей паралимпийской сборной России к Играм 2016 года.

Смотрите также

СМИ: WADA должно раскрыть процедуру разрешения применения запрещенных препаратов
Александр Жуков: деятельность WADA непрозрачна, оно нуждается в реформировании
IBU: глава комиссии WADA Макларен закончит работу над докладом в конце сентября

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российских легкоатлетов
В других СМИ
Реклама
Фото
6
"Анжи" с минимальным счетом обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховная рада планирует признать выборы в России нелегитимными
2
Дания заявила об участии в авиаударе по сирийским войскам в районе Дейр-эз-Зора
3
В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки
4
ЦБ отозвал лицензии у трех банков
5
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
6
СМИ: в России могут создать Министерство госбезопасности на основе ФСБ
7
Эрдоган: оппозиция Сирии при поддержке Анкары продолжит наступление в направлении Алеппо
Темы дня
Реклама