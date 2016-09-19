WADA готово провести расследование по проблемам допинга в других странах

ЦЮРИХ /Швейцария/, 19 сентября. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена готова провести расследования по ситуации с допингом в других странах, помимо России. Об этом Макларен сообщил ТАСС.

"Никто меня не просил сделать расследований аналогичных тому, что проводится в отношении России, по другим странам, - сказал он. - Но если мне поступит такое предложение, я рассмотрю его. Однако в настоящий момент я рассуждаю чисто теоретически, поскольку занят расследованием ситуации с допингом в России".

Независимая комиссия WADA под руководством Макларена 18 июля представила доклад об итогах расследования обвинений в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В докладе утверждается, что система по сокрытию положительных допинг-проб в России применялась в 643 случаях с 2011 по 2015 год, всего в ней были задействованы атлеты из 30 видов спорта. Это расследование стало причиной недопуска некоторых российских спортсменов к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а также всей паралимпийской сборной России к Играм 2016 года.