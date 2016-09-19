СМИ: Виктор Гончаренко - основной кандидат на пост тренера ФК "Легия"

ВАРШАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Наставник российского футбольного клуба "Уфа" Виктор Гончаренко является основным кандидатом на пост главного тренера польской "Легии". Об этом сообщает портал Interia.

В воскресенье "Легия" объявила об отставке главного тренера команды Бесника Хаси, который в июне сменил на этом посту Станислава Черчесова.

Ранее сообщалось, что польский клуб может возглавить бывший наставник "Краснодара" Олег Кононов.

"Легия" после девяти проведенных матчей занимает 14-е место в чемпионате Польше, имея в активе 9 очков.