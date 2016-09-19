Фетисов: комиссия Смирнова должна сделать многое за короткий период

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Артур Кутуев/. Независимая общественная антидопинговая комиссия под руководством Виталия Смирнова вынуждена работать в жестком временном цейтноте. Об этом сообщил ТАСС член комиссии, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Президент России Владимир Путин 22 июля предложил Олимпийскому комитету России (ОКР) создать независимую общественную комиссию по контролю за борьбой с допингом. 25 июля исполком ОКР утвердил Виталия Смирнова в должности главы данной комиссии. 8 сентября в Москве состоялось первое заседание комиссии.

"Нужно много что сделать, но у нас не так много времени, скорее, его совсем мало, - заметил Фетисов. - Доклад комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), которую возглавляет Макларен, в ближайшее время будет опубликован, а в декабре исполком МОК должен принимать по нам решение. В связи с этим, думаю, что на комиссию Смирнова сейчас возлагаются достаточно большие надежды".

"Стоит набраться терпения, так как утверждена комиссия, которая начала работу и сегодня разрешает все проблемы во взаимоотношениях со всеми структурами. Все претензии со стороны Международного олимпийского комитета и WADA, которые привел Смирнов, понятны. Этот лист заданий, которые мы должны выполнить, довольно обширный. В комиссии у нас распределили полномочия, кто чем занимается", - рассказал собеседник ТАСС.

Фетисов, будучи руководителем Федерального агентства РФ по спорту, являлся председателем комиссии спортсменов WADA и представителем Совета Европы в агентстве. "Представители WADA связываются со мной постоянно, они мне сразу написали, что рады тому, что сейчас есть человек, с которым можно разговаривать на профессиональном языке, - отметил собеседник. - У нас идет деловая переписка с людьми, они все хотят нам помочь разобраться во всем, что происходит".

"Мой опыт, контакты и знания предмета пока не используются", - заметил Фетисов.

Атаки хакеров не идут на пользу России

В минувшую пятницу хакерская группа Fancy Bears опубликовала имена еще 11 спортсменов из пяти стран, которые имели терапевтическое разрешение на применение допинга. Это была уже третья акция взломщиков базы данных WADA.

"Хакерские атаки не улучшают ситуацию и наше взаимопонимание с WADA, - считает собеседник. - Не знаю, почему Всемирное антидопинговое агентство напрямую не обращается в правоохранительные органы по расследованию этих атак, не знаю, какие у них там полномочия, это их тема. Но я точно понимаю, что вся эта ситуация не на пользу нашим взаимным с WADA действиям".

"Нам надо как можно быстрее найти взаимопонимание с WADA и начать уже что-то делать. Хочется также отметить, что МОК поддержал пострадавших в результате этих атак спортсменов", - подытожил Фетисов.