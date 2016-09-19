Мутко вручил благодарности Путина 44 российским паралимпийцам и тренерам

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Виталий Мутко в понедельник вручил благодарности от имени президента России Владимира Путина 44 спортсменам и тренерам спортивных сборных команд РФ по видам спорта, входящим в программу летних Паралимпийских игр, за заслуги в развитии физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения.

"От всей души благодарю вас и ваших тренеров за проделанный труд, - заявил Мутко. - Правительство РФ приняло решение о вашем поощрении. Таком же, если бы вы выступали на Паралимпиаде в Рио. А теперь пора заниматься подготовкой к следующим стартам. Мы будем всячески вас поддерживать".

"Вы проделали большую работу, показали высокий профессиональный уровень, - продолжил министр спорта. - Мы выиграли много больших стартов, чемпионатов мира. После Лондона многое изменилось в паралимпийском движении. Наша команда смогла хорошо подготовиться к Играм. По отношению к лондонской Олимпиаде мы добавили себе еще семь видов спорта, в которых начали здорово выступать".

Благодарностями президента РФ были удостоены Александра Агафонова, Дмитрий Бартасинский, Олеся Владыкина, Наталья Гаврилюк, Андрей Гладков, Юрий Лучкин, Богдан Мозговой, Эскендер Мустафаев, Ани Палян, Павел Полтавцев, Александр Скалиух, Дарья Стукалова, Сергей Сухарев и Валерия Шабалина (все - плавание); Георгий Албегов, Алексей Борькин, Александр Кулигин, Вячеслав Ларионов, Лаша Мурванадзе, Дмитрий Пестрецов, Иван Потехин, Эдуард Рамонов, Владислав Рарецкий, Александр Тумаков, Алексей Чесмин и Гурам Чкареули (все - футбол); Светлана Баранцева (стрельба из лука), Виктория Бойкова, Людмила Васильева, Алена Евдокимова и Юлия Ефимова (все - фехтование на колясках); Арслан Гильмутдинов и Алексей Обыденнов (все - велоспорт); Елена Иванова, Андрей Коптев, Алексей Лабзин, Артем Логинов, Федор Триколич, Жанна Феколина и Владислав Фролов (все - легкая атлетика); Ирина Кальянова и Абдула Курамагомедов (все - дзюдо). Благодарности президента РФ также были вручены главному тренеру сборной команды России по футболу лиц с заболеванием церебральным параличом Автандилу Барамидзе и старшему тренеру сборной команды России по фехтованию на колясках Елене Белкиной.

Международный паралимпийский комитет 7 августа, ровно за месяц до старта Паралимпиады, на основании доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о допинге в российском спорте принял решение отстранить около 300 российских паралимпийцев от участия в Играх.

"Все в этой жизни бывает, бывает несправедливость, - отметил Мутко. - В спорт вмешивается политика и это очень плохо; все запреты и эмбарго будут сняты, я надеюсь. В спорте все должно решаться индивидуально. Если кто-то нарушает правила, он должен быть наказан, но коллективной ответственности быть не должно; это аксиома".