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Мутко: сборная РФ по футболу может провести товарищеский матч с румынами на юге страны

Спорт
19 сентября, 12:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
Матч может пройти в Ростове, Краснодаре, Грозном или Махачкале, сообщил президент РФС
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МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Румынии в Ростове, Краснодаре, Грозном или Махачкале. Об этом журналистам рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Можем провести товарищеский матч с командой Румынии на юге страны: в Ростове, Краснодаре, Грозном, Махачкале", - сказал Мутко.

На вопрос о возможной отмене товарищеского матча со сборной Румынии, президент РФС ответил: "Подумаем, посмотрим, обсудим этот вопрос с Румынией".

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Мутко, Виталий Леонтьевич
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