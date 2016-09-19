Мутко: сборная РФ по футболу может провести товарищеский матч с румынами на юге страны

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Румынии в Ростове, Краснодаре, Грозном или Махачкале. Об этом журналистам рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Можем провести товарищеский матч с командой Румынии на юге страны: в Ростове, Краснодаре, Грозном, Махачкале", - сказал Мутко.

На вопрос о возможной отмене товарищеского матча со сборной Румынии, президент РФС ответил: "Подумаем, посмотрим, обсудим этот вопрос с Румынией".