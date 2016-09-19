Мутко: сложно представить, что клубы РФПЛ будут зарабатывать $200 млн за счет телеправ

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МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Сложно представить, что клубы Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) смогут зарабатывать $200 млн с продажи телеправ. Об этом журналистам рассказал министр спорта РФ и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Ранее в одном из интервью кандидат в президенты РФС Валерий Газзаев заявил, что российский футбол может получить порядка $200 млн от продажи телеправ.
"Мне сложно представить, что телеправа будут стоить $200 млн. Цены достаточно высокие, можно взять просто пример английской премьер-лиги и по нему предлагать", - сказал Мутко.
По его словам, стратегия развития футбола до 2030 года не будет революционной. "Скоро будет принята стратегия развития. Революции не будет. Будет 10-12 обязательств, и люди должны будут нести ответственность. Мы должны понимать: чтобы менять экономическую ситуацию, нужно работать", - отметил Мутко.