Кокорин: болельщики имели право отвернуться от сборной после провала на Евро

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Болельщики сборной России по футболу имели право отвернуться от команды после провального выступления на чемпионате Европы во Франции. Об этом ТАСС рассказал нападающий "Зенита" Александр Кокорин.

Сборная России по футболу не смогли преодолеть групповой этап на чемпионате Европы-2016 года, выступая в одном квартете с командами Уэльса. Словакии и Англии.

"Думаю, что болельщики имели право отвернуться от команды за результат на чемпионате Европы. Главное теперь вернуть болельщиков на трибуны и вернуть их веру в команду, а сделать это можно только показывая хорошую игру. Часто после крупных турниров наша команда попадает под шквал критики, но потом после отборочных игр и попадания на чемпионат Европы или мира болельщики вновь начинают в нас верить. Я думаю, что выделять какой-то один недочет в игре команды было бы не совсем правильно, тут присутствовал целый ряд проблем, но говорить об этом мне бы не хотелось, это будет не корректно.", - сказал Кокорин.

Кокорин не верит, что группа игроков сборной после проигрыша команды Уэльсу заходила в номер к главному тренеру и называла себя г**ном.

"Я думаю, что это не правда. Леонид Викторович любил пошутить всего с несколькими игроками, поэтому говорить, что половина команды была у него в номере и имел место такой разговор было бы не верно, это не так. Я не могу судить за всех, но я бы не стал называть себя г**ном, даже после провального выступления на чемпионате Европы.", - отметил игрок.

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