Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кокорин: болельщики имели право отвернуться от сборной после провала на Евро

Спорт
19 сентября, 14:00 UTC+3
Нападающий "Зенита" считает, что перед домашним чемпионатом мира важно вернуть веру поклонников футбола в национальную команду и повысить посещаемость матчей
Материал из 1 страницы
Футболисты сборной России перед началом матча против команды Словакии на Евро-2016

Футболисты сборной России перед началом матча против команды Словакии на Евро-2016

© Александр Демьянчук/ТАСС, архив

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Болельщики сборной России по футболу имели право отвернуться от команды после провального выступления на чемпионате Европы во Франции. Об этом ТАСС рассказал нападающий "Зенита" Александр Кокорин.

Сборная России по футболу не смогли преодолеть групповой этап на чемпионате Европы-2016 года, выступая в одном квартете с командами Уэльса. Словакии и Англии.

Смотрите также
Футболист сборной России Артем Дзюба (на первом плане) после вылета команды с Евро-2016
Исполком РФС оценил выступление сборной России на Евро-2016 как неудовлетворительное

"Думаю, что болельщики имели право отвернуться от команды за результат на чемпионате Европы. Главное теперь вернуть болельщиков на трибуны и вернуть их веру в команду, а сделать это можно только показывая хорошую игру. Часто после крупных турниров наша команда попадает под шквал критики, но потом после отборочных игр и попадания на чемпионат Европы или мира болельщики вновь начинают в нас верить. Я думаю, что выделять какой-то один недочет в игре команды было бы не совсем правильно, тут присутствовал целый ряд проблем, но говорить об этом мне бы не хотелось, это будет не корректно.", - сказал Кокорин.

Кокорин не верит, что группа игроков сборной после проигрыша команды Уэльсу заходила в номер к главному тренеру и называла себя г**ном.

"Я думаю, что это не правда. Леонид Викторович любил пошутить всего с несколькими игроками, поэтому говорить, что половина команды была у него в номере и имел место такой разговор было бы не верно, это не так. Я не могу судить за всех, но я бы не стал называть себя г**ном, даже после провального выступления на чемпионате Европы.", - отметил игрок.

Полную версию интервью с Александром Кокориным читайте на сайте tass.ru

Смотрите также

Наш уровень: сборная России вылетела с чемпионата Европы-2016
Заслуженный разгром и вылет с Евро-2016: ключевые моменты матча Россия - Уэльс

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Евро-2016
В других СМИ
Реклама
Фото
6
"Анжи" с минимальным счетом обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховная рада планирует признать выборы в России нелегитимными
2
В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки
3
Антону Носику грозит два года колонии за экстремизм
4
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
5
МО РФ: соблюдение перемирия в одностороннем порядке бессмысленно
6
В Неаполе повторилось "чудо святого Януария"
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама