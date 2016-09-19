Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: сборная России по хоккею должна реализовать свой потенциал на Кубке мира

Спорт
19 сентября, 13:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова
По словам министра спорта, национальной команде предстоит очень тяжелый следующий матч на турнире против сборной Северной Америки
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Виталий Мутко считает что, несмотря на поражение в первом матче на Кубке мира, сборная России должна реализовать свой потенциал на турнире. Об этом он сообщил журналистам.

Смотрите также
Вратарь сборной России Сергей Бобровский
Хоккеисты сборной России проиграли команде Швеции на Кубке мира

В воскресенье на проходящем в канадском Торонто Кубке мира сборная России в стартовом матче уступила сборной Швеции со счетом 1:2.

"Первая игра. Два периода играли на равных, но это спорт. Сражались две серьезные команды. У сборной России хороший потенциал, его надо реализовать", - сказал Мутко.

Также министр отметил, что национальной команде предстоит очень тяжелый следующий матч на турнире против сборной Северной Америки (составлена из игроков США и Канады не старше 23 лет).

"Сегодня предстоит тяжелейший матч. И это правильно, что североамериканцы наигрывают своих молодых хоккеистов на таком серьезном турнире", - подчеркнул Мутко.

Игра сборная России - сборная Северной Америки пройдет в ночь вторник, начало матча - 03:00 мск. В первой встрече североамериканская команда разгромила сборную Финляндии со счетом 4:1.

Кубок мира по хоккею 2016 года. Расписание матчей и турнирные таблицы

СПЕЦПРОЕКТ
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Расписание матчей и турнирная сетка плей-офф Кубка мира - в материале ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кубок мира по хоккею
Персоны
Мутко, Виталий Леонтьевич
В других СМИ
Реклама
Фото
6
"Анжи" с минимальным счетом обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховная рада планирует признать выборы в России нелегитимными
2
Антону Носику грозит два года колонии за экстремизм
3
Уголовное дело возбуждено по факту убийства девушки в парке в центре Москвы
4
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
5
СМИ: в России могут создать Министерство госбезопасности на основе ФСБ
6
Россия не присоединилась к обязательствам гуманитарного саммита в Стамбуле
7
Гражданин РФ подозревается в изнасиловании около 100 женщин на территории Белоруссии
Темы дня
Реклама