Мутко: сборная России по хоккею должна реализовать свой потенциал на Кубке мира

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МОСКВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министр спорта РФ Виталий Мутко считает что, несмотря на поражение в первом матче на Кубке мира, сборная России должна реализовать свой потенциал на турнире. Об этом он сообщил журналистам.
В воскресенье на проходящем в канадском Торонто Кубке мира сборная России в стартовом матче уступила сборной Швеции со счетом 1:2.
"Первая игра. Два периода играли на равных, но это спорт. Сражались две серьезные команды. У сборной России хороший потенциал, его надо реализовать", - сказал Мутко.
Также министр отметил, что национальной команде предстоит очень тяжелый следующий матч на турнире против сборной Северной Америки (составлена из игроков США и Канады не старше 23 лет).
"Сегодня предстоит тяжелейший матч. И это правильно, что североамериканцы наигрывают своих молодых хоккеистов на таком серьезном турнире", - подчеркнул Мутко.
Игра сборная России - сборная Северной Америки пройдет в ночь вторник, начало матча - 03:00 мск. В первой встрече североамериканская команда разгромила сборную Финляндии со счетом 4:1.
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