Песков: спортсмены РФ были абсолютно незаконно отстранены от участия в Паралимпиаде

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены были абсолютно незаконно отстранены от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент (сегодня) примет паралимпийскую сборную команду РФ, это наши герои", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что они "были абсолютно незаконно не допущены до Паралимпиды в Рио". По его словам, данный факт "для нас и для президента никоим образом не меняет их статуса и качество абсолютных героев, абсолютных чемпионов, что они неоднократно доказывали".