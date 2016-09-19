Песков: спортсмены РФ были абсолютно незаконно отстранены от участия в Паралимпиаде

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены были абсолютно незаконно отстранены от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент (сегодня) примет паралимпийскую сборную команду РФ, это наши герои", - сказал представитель Кремля. Он напомнил, что они "были абсолютно незаконно не допущены до Паралимпиды в Рио". По его словам, данный факт "для нас и для президента никоим образом не меняет их статуса и качество абсолютных героев, абсолютных чемпионов, что они неоднократно доказывали".