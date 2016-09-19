Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Олимпийская чемпионка Веснина стала послом Сочи как города-организатора ЧМ-2018

Спорт
19 сентября, 13:44 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 19, сентября. /ТАСС
Спортсменка является победительницей двух турниров Большого шлема, на Олимпиаде-2016 Веснина в паре с Екатериной Макаровой завоевала золотые медали
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 19 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина стала первым послом Сочи как города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом было объявлено в ходе церемонии запуска часов обратного отсчета до ЧМ-2018, которые установили в сочинском парке возле морского порта, сообщается на официальном портале для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

Веснина является уроженкой Сочи, здесь она делала первые шаги в спортивной карьере.

Спортсменка является победительницей двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции - 2013, Открытый чемпионат США - 2014) и одного турнира в миксте (Открытый чемпионат Австралии - 2016). На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года Веснина в паре с Екатериной Макаровой завоевала золотые медали.

Звания посла города-организатора чемпионата мира могут быть удостоены известные люди, заслуженные представители своей профессии. Послы должны стать частью команды по подготовке и проведению мирового первенства, нести позитивные ценности, продвигать спорт и здоровый образ жизни, Россию и города-организатора ЧМ-2018 участвовать в официальных мероприятиях.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Волгоград примет четыре матча группового этапа.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
ЧМ-2018 по футболу
В других СМИ
Реклама
Фото
6
"Анжи" с минимальным счетом обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу
10
"Зенит" победил "Маккаби" в матче Лиги Европы, проигрывая 0:3
5
Сборная России по хоккею проиграла канадцам в выставочном матче перед Кубком мира
Интересное
Кубок мира по хоккею: возвращение легенды
Вспоминай карнавал, вспоминай: самые яркие и эмоциональные фото Олимпиады-2016
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховная рада планирует признать выборы в России нелегитимными
2
Уголовное дело возбуждено по факту убийства девушки в парке в центре Москвы
3
Антону Носику грозит два года колонии за экстремизм
4
Россия не присоединилась к обязательствам гуманитарного саммита в Стамбуле
5
Гражданин РФ подозревается в изнасиловании около 100 женщин на территории Белоруссии
6
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
7
СМИ: в России могут создать Министерство госбезопасности на основе ФСБ
Темы дня
Реклама