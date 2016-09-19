Олимпийская чемпионка Веснина стала послом Сочи как города-организатора ЧМ-2018

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СОЧИ, 19 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина стала первым послом Сочи как города-организатора чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом было объявлено в ходе церемонии запуска часов обратного отсчета до ЧМ-2018, которые установили в сочинском парке возле морского порта, сообщается на официальном портале для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.
Веснина является уроженкой Сочи, здесь она делала первые шаги в спортивной карьере.
Спортсменка является победительницей двух турниров Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции - 2013, Открытый чемпионат США - 2014) и одного турнира в миксте (Открытый чемпионат Австралии - 2016). На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 2016 года Веснина в паре с Екатериной Макаровой завоевала золотые медали.
Звания посла города-организатора чемпионата мира могут быть удостоены известные люди, заслуженные представители своей профессии. Послы должны стать частью команды по подготовке и проведению мирового первенства, нести позитивные ценности, продвигать спорт и здоровый образ жизни, Россию и города-организатора ЧМ-2018 участвовать в официальных мероприятиях.
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Волгоград примет четыре матча группового этапа.
Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018