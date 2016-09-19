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Кран-великан был собран на стройплощадке стадиона ЧМ-2018 в Калининграде

Спорт
19 сентября, 14:24 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 19, сентября. /ТАСС
Кран грузоподъемностью 750 тонн предназначен для монтажа металлоконструкций крыши арены
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На стройке стадиона ЧМ-2018 в Калининграде

На стройке стадиона ЧМ-2018 в Калининграде

© Виталий Невар/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 19 сентября. /ТАСС/. На строительной площадке калининградского стадиона чемпионата мира по футболу 2018 года собрали огромный кран грузоподъемностью 750 тонн, предназначенный для монтажа металлоконструкций крыши арены. Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com со ссылкой на пресс-службу ФГУП "Спорт-Ин".

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Укрупнительная сборка первого элемента покрытия сейчас уже осуществляется в Калининграде. Вскоре сформированный монтажный блок будет поднят с помощью крана и установлен в проектное положение.

Формирование железобетонных элементов настилов трибун 3-го яруса в секторах "В", "Д", "Е", "Ж" на стройплощадке завершено, что позволит производить монтаж несущих элементов кровли на этих секторах.

Матчи ЧМ-2018 состоятся с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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